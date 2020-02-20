У Німеччині десять людей загинули під час стрілянини в барі, нападник мертвий

У німецькому місті Ханау десять людей загинули під час стрілянини в барі.
Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних. Він застрелив трьох людей в одному закладі, потім поїхав в інше місце і вбив там ще п’ятьох.
#Hanau Schiesserei in zwei Shishabars pic.twitter.com/aFWdpKsLyk
— Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020
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Згодом поліція повідомила, що підозрюваного в нападі знайшли мертвим у його будинку разом з ще одним чоловіком.
– Імовірний злочинець був знайдений без ознак життя за адресою свого проживання у Ханау. Крім того, поліцейський спецназ знайшов там ще одне тіло, – повідомили в поліції.
❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗
Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.
Die Ermittlungen dauern an.
Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.
— Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020
У поліції також додали, що не шукають інших підозрюваних.
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