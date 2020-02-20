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У Німеччині десять людей загинули під час стрілянини в барі, нападник мертвий

У німецькому місті Ханау десять людей загинули під час стрілянини в барі.

Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних. Він застрелив трьох людей в одному закладі, потім поїхав в інше місце і вбив там ще п’ятьох.

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Згодом поліція повідомила, що підозрюваного в нападі знайшли мертвим у його будинку разом з ще одним чоловіком.

– Імовірний злочинець був знайдений без ознак життя за адресою свого проживання у Ханау. Крім того, поліцейський спецназ знайшов там ще одне тіло, – повідомили в поліції.

У поліції також додали, що не шукають інших підозрюваних.

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Джерело: Bild

Фото: Pixabay

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