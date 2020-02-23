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Факти / Світ

Екс-посол США Йованович напише мемуари про Україну

Колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом Houghton Mifflin Harcourt на написання мемуарів, де зокрема згадає про Україну.

У книзі Йованович розповість про свою дипломатичну кар’єру в Києві та повернення до Вашингтона, де, на її обурення, вона виявила політичну систему, що зіткнулася з викликами, подібними до тих, з якими вона боролася під час роботи за кордоном.

Читайте: Приберіть її: ЗМІ опублікували розмову Трампа про Йованович

До книги Йованович увійдуть міркування як підтримати демократію.

Нагадаємо, що 6 травня 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати відкликають посла в Україні Марі Йованович. У МЗС України заявили, що сприймають це як планову ротацію.

До слова, Нацполіція України порушила кримінальну справу щодо можливого ​​незаконного стеження за Марі Йованович.

Джерело: AP

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