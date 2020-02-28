Путин – убийца! Под консульством РФ в Стамбуле проходит протест

Под генеральным консульством России в Стамбуле собрались местные жители, которые возмущены атакой российских войск на турецких военных в Идлибе (Сирия).

Люди под зданием консульства скандируют Путин – убийца, Вы ответите за смерть героев!

Suriye de #sehitlerimizvar Rusya elçiliği önünde protesto gösterisi düzenleniyor. pic.twitter.com/BSw0rVC7ku — Fatih D. (@fatiih_dmr) February 27, 2020

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Напомним, вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецких военных в Идлибе. В результате погибли 33 человека.

После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. Начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция отомстит за смерть своих военных.

Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по целях режима Сирии.