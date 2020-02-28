Путін – вбивця! Під консульством РФ у Стамбулі проходить протест

Під генеральним консульством Росії в Стамбулі зібралися місцеві жителі, які обурені атакою російських військ на турецьких військових в Ідлібі (Сирія).

Люди під будівлею консульства скандують Путін – вбивця, Ви відповісте за смерть героїв!

Suriye de #sehitlerimizvar Rusya elçiliği önünde protesto gösterisi düzenleniyor. pic.twitter.com/BSw0rVC7ku — Fatih D. (@fatiih_dmr) February 27, 2020

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Нагадаємо, ввечері 27 лютого російська авіація атакувала турецьких військових в Ідлібі. В результаті загинули 33 людини.

Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. Начальник відділу комунікацій Фаререттін Алтун заявив, що Туреччина помститься за смерть своїх військових.

Турецькі війська завдали наземні і повітряні удари по цілях режиму Сирії.