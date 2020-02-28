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Факты / Мир

Столтенберг: Сирия и РФ должны прекратить обстрел военных Турции

Сирийские и российские войска должны прекратить обстрелы турецких военных и больше не наносить авиаудары.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и добавил, что Сирия и Россия должны уважать международное право.

– Мы призываем Россию и режим Асада остановить их атаки, остановить беспорядочные воздушные атаки и также поддерживать усилия ООН по поиску долговременного политического мирного разрешения кризиса в Сирии, – сказал Столтенберг во время пресс-конференции.

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Также страны НАТО осудили постоянные беспорядочные удары сирийской и российской авиации в Идлибе.

Стороны призывают соблюдать режим прекращения огня, который ввели в 2018 году, чтобы не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Напомним, 28 февраля Турция созвала экстренное заседание НАТО после атаки на турецких военных в Сирии.

Источник: НАТО

Фото: Dreamstime

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