Турция созывает экстренное заседание НАТО после того, как российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии.

Заседание пройдет 28 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на основании четвертой статьи Североатлантического договора.

Читайте: Путин – убийца! Под консульством РФ в Стамбуле проходит протест

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020