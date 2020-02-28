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Факты / Мир / Мировые новости

Турция созывает экстренное заседание НАТО

Турция созывает экстренное заседание НАТО после того, как российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии.

Заседание пройдет 28 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на основании четвертой статьи Североатлантического договора.

– Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой, – говорится в статье.

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Напомним, российская авиация атаковала турецких военных в Идлибе. В результате погибли 33 человека.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем было решено нанести удары по целях режима Сирии.

Источник: Анадолу

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