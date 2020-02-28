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Факти / Світ

Столтенберг: Сирія та РФ повинні припинити обстріл військових Туреччини

Сирійські і російські війська повинні припинити обстріли турецьких військових і більше не наносити авіаудари.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і додав, що Сирія і Росія повинні поважати міжнародне право.

– Ми закликаємо Росію і режим Асада зупинити їхні атаки, зупинити нерозбірливі повітряні атаки і також підтримувати зусилля ООН щодо пошуку довготривалого політичного мирного рішення кризи у Сирії, – сказав Столтенберг під час прес-конференції.

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Також країни НАТО засудили постійні нерозбірливі удари сирійської і російської авіації в Ідлібі.

Сторони закликають дотримуватися режиму припинення вогню, який ввели у 2018 році, щоб не допустити погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.

Нагадаємо, 28 лютого Туреччина скликала екстрене засідання НАТО після атаки на турецьких військових у Сирії.

Джерело: НАТО

Фото: Dreamstime

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