Сирійські і російські війська повинні припинити обстріли турецьких військових і більше не наносити авіаудари.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і додав, що Сирія і Росія повинні поважати міжнародне право.
– Ми закликаємо Росію і режим Асада зупинити їхні атаки, зупинити нерозбірливі повітряні атаки і також підтримувати зусилля ООН щодо пошуку довготривалого політичного мирного рішення кризи у Сирії, – сказав Столтенберг під час прес-конференції.
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Також країни НАТО засудили постійні нерозбірливі удари сирійської і російської авіації в Ідлібі.
Сторони закликають дотримуватися режиму припинення вогню, який ввели у 2018 році, щоб не допустити погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.
Нагадаємо, 28 лютого Туреччина скликала екстрене засідання НАТО після атаки на турецьких військових у Сирії.
Джерело: НАТО