Обстрел военных Турции сирийской и, возможно, российской авиацией на территории Сирии произошел поздно вечером 27 февраля.

Местные СМИ сообщали о том, что авиаудар был нанесен по провинции Идлиб. В результате обстрела тогда говорили о возможных смертях 10-37 турецких солдат.

В Турции решили экстренно созвать Совет безопасности во главе с президентом страны Реджепом Таипом Эрдоганом, заседание которого продлилось около шести часов.

Позже Турция официально сообщила о том, что в результате удара погибли 22 военнослужащих страны, а место трагедии находилось около деревни Бальюн у города Аль-Бара.

Незадолго после информации об обстреле, турецкие военные открыли огонь по позициям войск Сирии неподалеку города Таль-Рифаат, поселков Нуббуль и Аз-Захра.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что месть убийцам турецких военных будет длиться до того момента, пока “им не переломают руки”.

Тем временем начала появляться информация о том, что Турция пытается втянуть в конфликт с Сирией Европу. Для этого Эрдоган якобы принял решение в течение 72 часов открыть границы с Европой для сирийских беженцев.

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По различным сообщениям турецких официальных лиц можно сделать вывод, что страна хотела бы увидеть поддержку НАТО в этом конфликте. Посол США в НАТО Кэй Хатчисон также заявила о том, что Альянс действительно может вмешаться в сирийскую войну.

Официальная Анкара заявляет, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданских лиц и введения бесполетной зоны, о чем говорят еще с 2015-го года.

По информации СМИ, Турция рассматривает возможность перекрыть проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. В связи со сложившейся ситуацией власти страны также приняли решение об ограничении доступа к социальным сетям.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса пишет о том, что ситуация в Сирии критическая.

– У Эрдогана реально цугцванг, в который он загнал себя сам. Не реагирует – теряет лицо и популярность, а возможно и политическую легитимность. Реагирует как обычно или слабо – тоже самое плюс дает повод врагам и дальше его “щемить”. Реагирует – рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона, – написал Куса.

На данный момент власти Турции заявили о том, что 29 человек погибли в результате обстрела, еще 36 ранены.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военные нанесли удар по 200 сирийским правительственным целям, в результате которых удалось обезвредить пять вертолетов, 23 танка, более 300 военнослужащих.

Напомним, 28 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет экстренное заседание Альянса, которое созвала Турция после атаки военных в Сирии.