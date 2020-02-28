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Факты / Мир

Турция ограничила доступ к Twitter, Facebook и Instagram

Популярную социальную сеть Twitter закрыли после атаки сирийских правительственных войск на турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

В результате атаки погибло 33 человека. Власти Турции приняли решение закрыть доступ к социальным сетям.

Ограничили доступ также к Facebook, Instagram и YouTube и мессенджеру WhatsApp.

Читайте: Путин – убийца! Под консульством РФ в Стамбуле проходит протест

По запросу Турции 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации.

К слову, после авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности.

Источник: Haberturk

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