PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Путин – убийца! Под консульством РФ в Стамбуле проходит протест

Под генеральным консульством России в Стамбуле собрались местные жители, которые возмущены атакой российских войск на турецких военных в Идлибе (Сирия).

Люди под зданием консульства скандируют Путин – убийца, Вы ответите за смерть героев!

Читайте: Битва за Сирию и Ливию: чего хотят РФ и Турция на Ближнем Востоке и в Африке

Напомним, вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецких военных в Идлибе. В результате погибли 33 человека.

После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. Начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция отомстит за смерть своих военных.

Турецкие войска нанесли наземные и воздушные удары по целях режима Сирии.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка