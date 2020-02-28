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Туреччина обмежила доступ до Twitter, Facebook і Instagram

Популярну соціальну мережу Twitter закрили після атаки сирійських урядових військ на турецьких військових в сирійській провінції Ідліб.

В результаті атаки загинуло 33 людини. Влада Туреччини ухвалила рішення закрити доступ до соціальних мереж.

Обмежили доступ також до Facebook, Instagram і YouTube і месенджеру WhatsApp.

Читайте: Путін – вбивця! Під консульством РФ у Стамбулі проходить протест

За запитом Туреччини 28 лютого НАТО проведе екстрені консультації.

До слова, після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки.

Джерело: Haberturk

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