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Факты / Мир

Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев

В связи с атакой сил России и Сирии на турецкую военную колонну в Идлибе Турция открыла свои границы в Европу для сирийских беженцев.

– Мы решили, по сути, немедленно, перестать останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз, – сказал чиновник.

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Высокопоставленный турецкий чиновник на правах анонимности заявил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиб турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Напомним, российская авиация атаковала турецких военных в Идлибе. В результате погибли 33 человека.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем было решено нанести удары по целях режима Сирии.

Источник: Reuters

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