Туреччина відкрила кордони в Європу для сирійських біженців

У зв’язку з атакою сил Росії та Сирії на турецьку військову колону в Ідлібі Туреччина відкрила свої кордони в Європу для сирійських біженців.

– Ми вирішили, по суті, негайно, перестати зупиняти сирійських біженців, які намагаються дістатися до Європи по суші або по морю. Всі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть в’їжджати до Європейського Союзу, – сказав чиновник.

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Високопоставлений турецький чиновник на правах анонімності заявив, що в очікуванні швидкого прибуття біженців з Ідлібу турецьким поліцейським, береговій охороні і прикордонним службам було наказано не втручатися в ситуацію на сухопутних і морських шляхах біженців.

Нагадаємо, російська авіація атакувала турецьких військових в Ідлібі. В результаті загинули 33 людини.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ньому було вирішено завдати ударів по цілях режиму Сирії.