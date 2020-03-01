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Байден переміг на попередніх виборах демократів в Південній Кароліні

Колишній віце-президент США Джо Байден переміг на попередніх виборах демократів в Південній Кароліні.

Байден посів перше місце з 48,4% голосів, друге – сенатор Берні Сандерс – 19,9%, а третє мільярдер Том Стейер – 11,3%.

Для остаточного вибору кандидата Демократичної партії буде важливим Супервівторок 3 березня, коли праймеріз пройдуть відразу в 14 штатах.

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Південна Кароліна – четвертий штат, який проголосував протягом багатомісячного сезону внутрішньопартійних виборів.

Раніше Курт Волкер заявив, що наразі немає можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: ВВС

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