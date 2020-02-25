Верю в выборы на Донбассе осенью, но только на 50% – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов дает 50% вероятности того, что выборы на временно оккупированном Донбассе по украинским законам состоятся осенью.

– Другое дело, что Волкер (экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. – Ред.) не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина обязана провести выборы в переходном периоде, так как она является демократическим государством.

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– Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай, – считает Данилов.

Как сообщалось, Курт Волкер заявил, что сейчас не видит возможности провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.