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Факты / Украина / Политика

Не вижу никакой возможности провести выборы в ОРДЛО – Волкер

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пока нет возможности провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.

– Нет, не думаю. Ну как вы можете провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики?

И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы, — отметил Волкер.

Дипломат отметил, что во время своей работы не слышал никаких намеков от украинской власти на такую возможность.

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– Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов.

Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах и это у них получается очень уверенно. Но ни разу в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией, — сказал Волкер.

Он добавил, подобные конфликты в мире происходят не впервые, и попытки быстро провести выборы, например, в Боснии, ни к чему хорошему не привели.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года. Сделать это можно одновременно с местными выборами по всей стране.

Источник: Европейская правда

Фото: УНИАН

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