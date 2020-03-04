Україна обговорює зі США, як остаточно поховати Північний потік-2 – Коболєв

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання трубопроводу Північний потік-2.

Про це повідомив голова правління Нафтогаз України Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді.

– Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу, – зазначив глава Нафтогазу.

Він зауважив, що хоча росіяни й не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден, технічні можливості для прокладання труб все ж існують.

– Ми зараз обговорюємо, зокрема тут (у США, – Ред.), як бути певними, що цей проект похований остаточно, – підкреслив Коболєв.

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За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Північного потоку-2 стала одним із найважливіших кроків на підтримку енергетичної безпеки України.

– Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі, – заявив глава Нафтогазу.

Раніше міністр енергетики США заявив, що Росія не зможе добудувати Північний потік-2, оскільки у неї немає необхідних технологій.