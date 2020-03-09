Цены на нефть снова пережили исторический крах после того, как Саудовская Аравия потрясла рынок, начав ценовую войну с бывшей союзницей Россией.

В связи с коронавирусом спрос на нефть резко упал, поэтому страны ОПЕК предложили РФ вместе сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить прежнюю цену. Россия отказалась, и тогда Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объёмы добычи нефти.

Это сильнейший однодневный обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Цены на нефть в США упали на 34% до четырехлетнего минимума в $27,34 за баррель, поскольку трейдеры готовятся к тому, что Саудовская Аравия наводнит рынок сырой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка.

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Нефть недавно торговалась с понижением на 27% до $30,04 за баррель. Мировой стандарт Brent упал на 26% до 33,49 доллара за баррель. Оба нефтяных контракта находятся на пути к своему худшему дню с 1991 года.