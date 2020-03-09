Ціни на нафту знову пережили історичний крах після того, як Саудівська Аравія потрясла ринок, почавши цінову війну з колишнім союзником Росією.

У зв’язку з коронавірусом попит на нафту різко впав, тому країни ОПЕК запропонували РФ разом скоротити обсяги видобутку нафти, щоб зберегти колишню ціну. Росія відмовилася, і тоді Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти.

Це найсильніший одноденний обвал цін з 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці.

Ціни на нафту в США впали на 34% до чотирирічного мінімуму в $27,34 за барель, оскільки трейдери готуються до того, що Саудівська Аравія наповнить ринок сирою нафтою, щоб повернути собі частку ринку.

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Нафта недавно торгувалася з пониженням на 27% до $30,04 за барель. Світовий стандарт Brent впав на 26% до 33,49 долара за барель. Обидва нафтових контракти знаходяться на шляху до свого найгіршого дня з 1991 року.

Нагадаємо, падіння нафтових цін почалося після розриву угоди Росії з ОПЕК. Сторони 6 березня не змогли домовитися про продовження угоди щодо обмеження видобутку нафти. З квітня всі обмеження будуть зняті.