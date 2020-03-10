Путин согласился обнулить свой президентский срок

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял поправку к Конституции, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах.
Теперь это решение должен поддержать Конституционный суд.
– Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству сроков, – сказал Путин.
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Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.
– Мы с вами сделаем еще много полезного до 2024 года, а там видно будет, – отметил Путин на пленарном заседании в Государственной думе Российской Федерации.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.
Источник: Госдума РФ