Путин согласился обнулить свой президентский срок

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял поправку к Конституции, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах.

Теперь это решение должен поддержать Конституционный суд.

– Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству сроков, – сказал Путин.

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Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

– Мы с вами сделаем еще много полезного до 2024 года, а там видно будет, – отметил Путин на пленарном заседании в Государственной думе Российской Федерации.

Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

Источник: Госдума РФ