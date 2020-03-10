Изменения в Конституцию РФ: Путину хотят разрешить идти на выборы в 2024

Депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

По ее мнению, нужно или вообще убрать ограничение, или, если этого потребует ситуация и захочет общество, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.

Если депутаты Госдумы поддержат предложенную поправку, то президент России Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Валентина Терешкова в своем выступлении отметила, что Владимир Путин – это тот человек, на которого привыкли рассчитывать и полагаться. Она выразила уверенность в том, что это понимают все депутаты Госдумы.

Читайте: “Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение президента по этому поводу. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Глава фракции Единая Россия Сергей Неверов уже заявил о готовности политсилы поддержать поправку.

Со своей стороны председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил изменить порядок избрания президента страны.

По его мнению, с 2024 года право назначать главу государства необходимо передать Госсовету, который будет выбирать лучшую из предложенных кандидатур.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию, в котором, в частности, предложил закрепить в Основном Законе право главы государства формировать Государственный совет.

На 11 марта запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в третьем чтении, после чего он будет направлен в Совет Федерации.

Однако предложенные изменения нравятся не всем россиянам. В январе в Москве состоялось несколько пикетов против поправок в Конституцию.

Пикетчики называют изменения конституционным переворотом.

Источник: Медуза, РБК