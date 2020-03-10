Путін погодився обнулити свій президентський термін

Президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив поправку до Конституції, згідно з якою обнуляються його президентські терміни і він зможе знову брати участь у виборах.

Тепер це рішення має підтримати Конституційний суд.

– Вважаю недоцільним прибирати з Конституції обмеження за кількістю термінів, – сказав Путін.

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Держдума підтримала поправку про обнулення президентських термінів.

– Ми з вами зробимо ще багато корисного до 2024 року, а там видно буде, – зазначив Путін на пленарному засіданні в Державній думі Російської Федерації.

Нагадаємо, 10 березня депутат Держдуми РФ від партії Единая Россия Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроект про зміни до Конституції поправку про обнулення президентських термінів.

Джерело: Держдума РФ