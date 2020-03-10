PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Путін погодився обнулити свій президентський термін

Президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив поправку до Конституції, згідно з якою обнуляються його президентські терміни і він зможе знову брати участь у виборах.

Тепер це рішення має підтримати Конституційний суд.

– Вважаю недоцільним прибирати з Конституції обмеження за кількістю термінів, – сказав Путін.

Читайте: “Свої” на топ-посадах і один термін президента: Путін пропонує змінити Конституцію

Держдума підтримала поправку про обнулення президентських термінів.

– Ми з вами зробимо ще багато корисного до 2024 року, а там видно буде, – зазначив Путін на пленарному засіданні в Державній думі Російської Федерації.

Нагадаємо, 10 березня депутат Держдуми РФ від партії Единая Россия Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроект про зміни до Конституції поправку про обнулення президентських термінів.

Джерело: Держдума РФ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка