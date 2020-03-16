Чехія запровадила карантин на всій території країни

Чехія через поширення коронавірусу вирішила запровадити карантин по всій території країни з 16 до 24 березня.

Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в позаробочий час.

Крім того, з 16 до 20 березня тимчасово припинено надання консульських послуг в консульському відділі при посольстві України у Чеській Республіці.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій (втрата паспорта, нещасні випадки) громадян попросили звертатися за телефонами +420 222 995 117, +420 702 025 464 (з 08.00 до 17.00) або письмово на email [email protected]

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Також уряд країни обмежує вільне пересування людей у місті та між містами без нагальної потреби. Це означає, що дозволено пересуватися до місця роботи й назад, на найнеобхідніші закупи, до лікарні.

Крім того, забороняється скупчення людей на вулиці, зокрема, у парках чи біля магазинів, діяльність несертифікованих служб таксі.

Нагадаємо, 12 березня уряд Чехії оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. За попередніми даними, він протриває 30 днів.