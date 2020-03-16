Украинцы, которые остались на отдых в странах, где зафиксировали вспышку коронавируса, должны самостоятельно планировать свое возвращение.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко.

— Граждане, которые возвращаются с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращении. Мы объявляли о порядке движения, сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение прекращается. Поэтому они должны для себя это решение (о возвращении, — Ред.) принять самостоятельно, — говорит он.

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Граница полностью не закрывается и будут работать пункты пропуска легкового транспорта. Люди, которые доберутся до них, смогут их пересечь, добавил Никифоренко.

Напомним, с 17 марта, Украина закроет регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.