МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)

17 березня авіакомпанія МАУ виконає додаткові міжнародні рейси, щоб дати можливість українцям з-за кордону повернутися додому.

Припинення усіх регулярних рейсів відбудеться в 00.00 17 березня до 31 березня 2020 року.

Авіакомпанія запевнила у можливості безкоштовно переоформити втрачені квитки або запланувати подорожі на період після 31 березня.

17 березня МАУ виконає наступні міжнародні рейси:

PS734 Дубай – Київ;

PS 398 Каїр – Київ;

PS778 Тель-Авів – Київ;

PS612 Єреван – Київ;

PS518 Тбілісі – Київ;

PS716 Стамбул – Київ;

PS602 Баку – Київ;

PS242 Торонто – Київ;

PS232 Нью-Йорк – Київ;

PS272 Бангкок – Київ;

PS898 Кишинів – Київ.

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У компанії запевнили, що внутрішні рейси виконуватимуться у звичному режимі.

За необхідності будуть організовуватися санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

Нещодавно авіакомпанія МАУ пояснила причину підвищення цін на квитки за добу до закриття кордону України.

Джерело: МАУ