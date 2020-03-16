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Факти / Україна / Суспільство

МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)

17 березня авіакомпанія МАУ виконає додаткові міжнародні рейси, щоб дати можливість українцям з-за кордону повернутися додому.

Припинення усіх регулярних рейсів відбудеться в 00.00 17 березня до 31 березня 2020 року.

Авіакомпанія запевнила у можливості безкоштовно переоформити втрачені квитки або запланувати подорожі на період після 31 березня.

 

17 березня МАУ виконає наступні міжнародні рейси:

  • PS734 Дубай – Київ;
  • PS 398 Каїр – Київ;
  • PS778 Тель-Авів – Київ;
  • PS612 Єреван – Київ;
  • PS518 Тбілісі – Київ;
  • PS716 Стамбул – Київ;
  • PS602 Баку – Київ;
  • PS242 Торонто – Київ;
  • PS232 Нью-Йорк – Київ;
  • PS272 Бангкок – Київ;
  • PS898 Кишинів – Київ.

Читайте: УЗ поверне пасажирам повну вартість квитків за скасовані міжнародні рейси

У компанії запевнили, що внутрішні рейси виконуватимуться у звичному режимі.

За необхідності будуть організовуватися санітарно-евакуаційні та технічні рейси.

Нещодавно авіакомпанія МАУ пояснила причину підвищення цін на квитки за добу до закриття кордону України.

Джерело: МАУ

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