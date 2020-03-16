МАУ виконає 11 рейсів для евакуації українців (СПИСОК)

17 березня авіакомпанія МАУ виконає додаткові міжнародні рейси, щоб дати можливість українцям з-за кордону повернутися додому.
Припинення усіх регулярних рейсів відбудеться в 00.00 17 березня до 31 березня 2020 року.
Авіакомпанія запевнила у можливості безкоштовно переоформити втрачені квитки або запланувати подорожі на період після 31 березня.
17 березня МАУ виконає наступні міжнародні рейси:
- PS734 Дубай – Київ;
- PS 398 Каїр – Київ;
- PS778 Тель-Авів – Київ;
- PS612 Єреван – Київ;
- PS518 Тбілісі – Київ;
- PS716 Стамбул – Київ;
- PS602 Баку – Київ;
- PS242 Торонто – Київ;
- PS232 Нью-Йорк – Київ;
- PS272 Бангкок – Київ;
- PS898 Кишинів – Київ.
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У компанії запевнили, що внутрішні рейси виконуватимуться у звичному режимі.
За необхідності будуть організовуватися санітарно-евакуаційні та технічні рейси.
Нещодавно авіакомпанія МАУ пояснила причину підвищення цін на квитки за добу до закриття кордону України.
Джерело: МАУ