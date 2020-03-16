Українці, які залишились на відпочинок у країнах, де зафіксували спалах коронавірусу, повинні самотужки планувати своє повернення.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко.

– Громадяни, які повертаються з відпочинку, зокрема з Єгипту, повинні планувати самостійно своє повернення. Ми оголошували про порядок руху, повідомляли перевізникам про те, що повітряне сполучення припиняється. Тому вони повинні для себе це рішення (про повернення, – Ред.) прийняти самостійно, – говорить він.

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Кордони повністю не закриваються і працюватимуть пункти пропуску легкового транспорту. Люди, які доберуться до них, зможуть їх перетнути, додав Нікіфоренко.

Нагадаємо, із 17 березня, Україна закриє регулярне авіасполучення із світом. Аеропорти прийматимуть окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

