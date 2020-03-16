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Факты / Мир

В Шри-Ланке заблокированы украинские туристы из-за отмены рейса перевозчиком

Туристов из Украины сняли с рейса Коломбо — Дубай из-за того, что запланированный рейс Дубай — Одесса отменили прямо перед вылетом.

Теперь открытым остается вопрос, как украинцам попасть домой?

По словам пострадавших сограждан, туроператор Join UP доставил всех в аэропорт и подтвердил посадку на рейс. Однако во время реесрации, пассажирам сказали, что авиакомпания Flydubai летит только в Дубай, не долетая до Киева.

Турбоператор говорит, что это уже не его компетенция. В представительстве Украины все специалисты заняты, поэтому никто не принимает звонки. В системе ДРУГ пассажиры зарегистрировались и ждут помощи от Украины.

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Напомним, Зеленский призвал Кабмин с 18 марта запретить межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.

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