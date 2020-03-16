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Факти / Світ

У Шрі-Ланці заблоковані українські туристи через скасування рейсу перевізником

Туристів з України зняли з рейсу Коломбо-Дубай через те, що запланований рейс Дубай – Одеса скасували прямо перед вильотом.

Тепер відкритим залишається питання, як українцям потрапити додому?

За словами потерпілих співгромадян, туроператор Join UP доставив усіх в аеропорт і підтвердив посадку на рейс. Однак під час реєсрації, пасажирам сказали, що авіакомпанія Flydubai летить тільки у Дубай, не долітаючи до Києва.

Турбоператор каже, що це уже не його компетенція. В представництві України всі спеціалісти зайняті, тому ніхто не приймає дзвінки. В системі ДРУГ пасажири зареєструвалися і чекають на допмогу України.

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Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

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