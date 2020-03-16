Усиление карантина: Зеленский призвал закрыть все заведения питания и межобластной транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с призывом усилить ограничительные меры из-за распространения коронавируса на территории всей Украины.

С 00.00 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи — то есть доставку.

С 12.00 18 марта запретить железнодорожное, авиа и автобусное сообщение, междугородние пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Разрешить городские перевозки до 10 человек в маршрутках и такси, до 20 человек в троллейбусах и автобусах.

Запретить массовые мероприятия при участии более 10 человек. Включая обряды и церемонии.

В Черновицкой и Житомирской областях, где выявлены случаи заражения коронавирусом, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в Украине в привычном режиме, несмотря на вводимые ограничительные меры.

Министерство здравоохранения должно максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях.

Ограничить экспорт продуктов питания из страны по определенному правительством перечню.

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Провести переговоры с Международным валютным фондом и другими партнерами по предоставлению финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, однако они появились позже уже в Украине.