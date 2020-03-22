Пусть там и сидят: Лукашенко о белорусах, которые выехали за границу после предупреждений о пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших на отдых за границу после предупреждения о пандемии коронавируса.

— Мы уже кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно едут. Тем, кто уехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда уехали, — заявивив Лукашенко.

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Однако он обратил внимание на отдельные случаи, когда нужно было выехать и решать определенные вопросы. На это он ответил, что подобные ситуации нужно решать с МИД:

— С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать.

Напомним, ранее Александр Лукашенко назвал коронавирус психозом. По его мнению, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

Источник: Белта