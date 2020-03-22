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Нехай там і сидять: Лукашенко про білорусів, які виїхали за кордон після попереджень про пандемію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти повернення до країни громадян, які виїхали на відпочинок за кордон після попередження про пандемію коронавірусу.

– Ми вже кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно їдуть. Тим, хто виїхав після наших попереджень, – жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали, – заявивив Лукашенко.

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Однак він звернув увагу на окремі випадки, коли потрібно було виїхати і вирішувати певні питання. На це він відповів, що подібні ситуації потрібно вирішувати з МЗС:

– З МЗС нехай погоджують, виїжджають, тоді ми будемо за них відповідати.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом. На його думку, люди можуть більше постраждати від паніки, ніж від самого коронавірусу.

Джерело: Белта

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