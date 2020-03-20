Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев

Во Львов из Перемышля прибыло уже два спецрейса Интерсити+, которыми из Польши эвакуированы более 1 150 украинцев.

Их встретили пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. У всех проверили температуру, никаких жалоб на самочувствие не было.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска Мостиска-железнодорожная станция после 4.00. На нем приехали 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство.

После 7.00 прибыл еще один – с почти 400 украинцами и одним иностранцем.

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В Госпогранслужбе напомнили, что пункты пропуска из-за карантина пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.