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Факты / Украина / Общество

Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев

Во Львов из Перемышля прибыло уже два спецрейса Интерсити+, которыми из Польши эвакуированы более 1 150 украинцев.

Их встретили пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. У всех проверили температуру, никаких жалоб на самочувствие не было.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска Мостиска-железнодорожная станция после 4.00. На нем приехали 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство.

После 7.00 прибыл еще один – с почти 400 украинцами и одним иностранцем.

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В Госпогранслужбе напомнили, что пункты пропуска из-за карантина пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.

— Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами. Они были организованы совместными скоординированными усилиями Мининфраструктуры, МИД и Укрзализныци, — отмечается в сообщении.

  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
  • Поїздами Інтерсіті+ з Польщі повернулися понад 1 150 українців
Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев / 3 фотографии

Напомним, после закрытия авиасообщения из-за распространения коронавируса с курортов Египта вернулись почти 22 тыс. украинцев.

Источник: Госпогранслужба

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