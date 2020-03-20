Во Львов из Перемышля прибыло уже два спецрейса Интерсити+, которыми из Польши эвакуированы более 1 150 украинцев.
Их встретили пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. У всех проверили температуру, никаких жалоб на самочувствие не было.
Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска Мостиска-железнодорожная станция после 4.00. На нем приехали 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство.
После 7.00 прибыл еще один – с почти 400 украинцами и одним иностранцем.
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В Госпогранслужбе напомнили, что пункты пропуска из-за карантина пока временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.
— Однако государственные органы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны иностранцы. Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами. Они были организованы совместными скоординированными усилиями Мининфраструктуры, МИД и Укрзализныци, — отмечается в сообщении.
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Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев / 3 фотографии
Напомним, после закрытия авиасообщения из-за распространения коронавируса с курортов Египта вернулись почти 22 тыс. украинцев.
Источник: ГоспогранслужбаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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