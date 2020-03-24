PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Миньон без штанов: Путин в защитном костюме от коронавируса потешил сеть

Президент России Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке (Москва), в которую принимают людей с коронавирусом или с подозрением на него. Президент осмотрел комплекс и встретился с главврачом Денисом Проценко.

Однако перед тем, как посетить пациентов президент РФ переоделся в спортивный костюм, а затем и в защитный – желтого цвета. К слову, остальные сотрудники были в белых. Однако именно он и стал главный героем мемов 24 марта.

Читайте: Атомную бомбу швырнуть на Москву: Потураев о том, как бороться с пропагандой РФ

Кто-то сравнивал Путина с Пикачу, кто-то с миньоном, а кто-то приписывал ему главную роль в культовом сериале Во все тяжкие.

Миньон без штанов: Путин в защитном костюме от коронавируса потешил сеть / 10 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Великобритании возмущены действиями пользователя TikTok, который облизал сиденье туалета в общественном месте для « коронавирусного челленджа».

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка