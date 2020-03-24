Президент России Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке (Москва), в которую принимают людей с коронавирусом или с подозрением на него. Президент осмотрел комплекс и встретился с главврачом Денисом Проценко.

Однако перед тем, как посетить пациентов президент РФ переоделся в спортивный костюм, а затем и в защитный – желтого цвета. К слову, остальные сотрудники были в белых. Однако именно он и стал главный героем мемов 24 марта.

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Кто-то сравнивал Путина с Пикачу, кто-то с миньоном, а кто-то приписывал ему главную роль в культовом сериале Во все тяжкие.