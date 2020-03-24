Президент России Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке (Москва), в которую принимают людей с коронавирусом или с подозрением на него. Президент осмотрел комплекс и встретился с главврачом Денисом Проценко.
Однако перед тем, как посетить пациентов президент РФ переоделся в спортивный костюм, а затем и в защитный – желтого цвета. К слову, остальные сотрудники были в белых. Однако именно он и стал главный героем мемов 24 марта.
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Кто-то сравнивал Путина с Пикачу, кто-то с миньоном, а кто-то приписывал ему главную роль в культовом сериале Во все тяжкие.
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Миньон без штанов: Путин в защитном костюме от коронавируса потешил сеть / 10 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Великобритании возмущены действиями пользователя TikTok, который облизал сиденье туалета в общественном месте для « коронавирусного челленджа».Теги: LOL, Владимир Путин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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