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Атомную бомбу швырнуть на Москву: Потураев о том, как бороться с пропагандой РФ

В Украине презентовали концепцию телеканала Дом, который будет вещать на временно оккупированных территориях.

Народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев заявил, что канал важно использовать в информационной войне.

– Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему, – отметил Потураев.

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Он добавил, что пока украинские журналисты работать непосредственно в ЛДНР не будут.

Напомним, в Украине презентовали концепцию нового телеканала Дом, который призван вещать в ОРДЛО и Крыму.  На первых этапах вещания телеканала, его будут наполнять контентом, который предоставят четыре крупнейшие украинские медиа-группы.

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