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Факти / Світ

Міньйон без штанів: Путін у захисному костюмі від коронавірусу потішив мережу

Президент Росії Володимир Путін 24 березня відвідав лікарню в Комунарці (Москва), в яку приймають людей з коронавірусом або з підозрою на нього. Президент оглянув комплекс і зустрівся з головним лікарем Денисом Проценком.

Однак перед тим, як відвідати пацієнтів президент РФ переодягнувся в спортивний костюм, а потім і в захисний – жовтого кольору. Однак саме він і став головний героєм мемів 24 березня. До слова, інші співробітники були в білих.

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Хтось порівнював Путіна з Пікачу, хтось з міньйоном, а хтось приписував йому головну роль у культовому серіалі У всі тяжкі.

Міньйон без штанів: Путін у захисному костюмі від коронавірусу потішив мережу / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії обурені діями користувача TikTok, який облизав сидіння туалету в громадському місці для “ коронавірусного челенджу”.

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