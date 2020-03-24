Президент Росії Володимир Путін 24 березня відвідав лікарню в Комунарці (Москва), в яку приймають людей з коронавірусом або з підозрою на нього. Президент оглянув комплекс і зустрівся з головним лікарем Денисом Проценком.

Однак перед тим, як відвідати пацієнтів президент РФ переодягнувся в спортивний костюм, а потім і в захисний – жовтого кольору. Однак саме він і став головний героєм мемів 24 березня. До слова, інші співробітники були в білих.

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Хтось порівнював Путіна з Пікачу, хтось з міньйоном, а хтось приписував йому головну роль у культовому серіалі У всі тяжкі.