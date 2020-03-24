Президент Росії Володимир Путін 24 березня відвідав лікарню в Комунарці (Москва), в яку приймають людей з коронавірусом або з підозрою на нього. Президент оглянув комплекс і зустрівся з головним лікарем Денисом Проценком.
Однак перед тим, як відвідати пацієнтів президент РФ переодягнувся в спортивний костюм, а потім і в захисний – жовтого кольору. Однак саме він і став головний героєм мемів 24 березня. До слова, інші співробітники були в білих.
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Хтось порівнював Путіна з Пікачу, хтось з міньйоном, а хтось приписував йому головну роль у культовому серіалі У всі тяжкі.
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Міньйон без штанів: Путін у захисному костюмі від коронавірусу потішив мережу / 10 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії обурені діями користувача TikTok, який облизав сидіння туалету в громадському місці для “ коронавірусного челенджу”.Теги: LOL, Володимир Путін, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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