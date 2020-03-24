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Факты / Мир / Россия

Россия согласовала с Украиной спецпоезд для вывоза граждан

Российская железная дорога назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

— Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, — говориться в сообщении РЖД.

В поезде всего будет 18 вагонов — около 800 мест.

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Состав отправится из Киева 27 марта и 28 марта проследует в обратном направлении — из Москвы в Киев. Остановок не предвидится.

Ранее Укрзализныця подготовила дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Перемышль-Киев через Львов для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса.

Источник: РИА Новости

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