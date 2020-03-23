Эвакуация украинцев: УЗ отправит в Польшу дополнительный поезд

Укрзализныця подготовила дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Перемышль-Киев через Львов для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса.

Поезд №705/706 отправится из Перемышля 23 марта в 15.50 с промежуточной остановкой во Львове и прибудет в Киев в 23.59.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему Укрзализныци.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.

Covid-19 официально подтвержден в:

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный)

Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки

Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольской области — 1;

Черновицкой области — 25 (1 летальный)

Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

Источник: Владислав Криклий