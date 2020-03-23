Эвакуация украинцев: УЗ отправит в Польшу дополнительный поезд

Укрзализныця подготовила дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Перемышль-Киев через Львов для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса.
Поезд №705/706 отправится из Перемышля 23 марта в 15.50 с промежуточной остановкой во Львове и прибудет в Киев в 23.59.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему Укрзализныци.
Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая инфицирования коронавирусом.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольской области — 1;
- Черновицкой области — 25 (1 летальный)
- Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.
Источник: Владислав Криклий