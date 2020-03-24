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Факти / Світ / Росія

Росія погодила з Україною спецпотяг для вивезення громадян

Російська залізниця призначила спеціальний поїзд N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, який вивезе громадян двох країн додому у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19.

– Для організації перевезення громадян Російської Федерації з території України і громадян України з території Російської Федерації погоджено призначення спеціального поїзда N906/905 за маршрутом Київ – Москва – Київ, – йдеться у повідомленні РЗ.

У поїзді всього буде 18 вагонів – близько 800 місць.

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Склад відправиться з Києва 27 березня і 28 березня пройде у зворотному напрямку – з Москви до Києва. Зупинок не передбачається.

Раніше Укрзалізниця підготувала додатковий потяг Інтерсіті+ сполученням Перемишль-Київ через Львів для евакуації українців через пандемію коронавірусу.

Джерело: РИА Новости

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