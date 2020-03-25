25 марта все христиане объединились в общей молитве Отче наш вместе с Папой Римским, которая была направлена ​​на прекращение пандемии коронавируса.

В начале прямой трансляции, которая велась из рабочего кабинета в Апостольском дворце, Папа Франциск сказал:

— Как полные доверия дети, обращаемся к Отцу. Мы это делаем каждый день, не раз в течение дня, но в эту минуту хотим выпрашивать милосердия для человечества, которое переживает суровое испытание пандемией коронавируса. Делаем это вместе, христиане каждой церкви и общества, каждой традиции, каждого возраста, языка и национальности.

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Также Папа призвал молиться за больных, их семьи, медработников и тех, кто им помогает, власть, органы правопорядка, волонтеров и за священнослужителей.

К слову, ранее предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что ПЦУ готова предоставить помещение для больных коронавирусом.