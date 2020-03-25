25 березня усі християни згуртувалися у спільній молитві Отче наш разом з Папою Римським, яка була спрямована на припинення пандемії коронавірусу.

На початку прямої трансляції, що велася з робочого кабінету в Апостольському палаці, Папа Франциск сказав:

– Як сповнені довіри діти, звертаємося до Отця. Ми це робимо кожного дня, неодноразово протягом дня, але в цю хвилину хочемо випрошувати милосердя для людства, що переживає суворе випробування пандемією коронавірусу. Робимо це разом, християни кожної церкви та спільноти, кожної традиції, кожного віку, мови та національності.

Читайте: ПЦУ дозволила проводити богослужіння без присутності вірян

Також Папа закликав молитися за хворих, їхні родини, медпрацівників і тих, хто їм допомагає, владу, органи правопорядку, волонтерів і за священослужителів.

До слова, раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що ПЦУ готова надати приміщення для хворих на коронавірус.