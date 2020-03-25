В воды Черного моря возле аннексированного Крыма упал российский истребитель Су-27.
Самолет пропал в 50 километрах от Феодосии. В этом районе был зафиксирован аварийный сигнал.
В поисковой операции привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также малый противолодочный корабль российского Черноморского флота.
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По предварительных данных пилот спасен из воды.
Ранее Факты ICTV писали, что самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье выполняя рейс из Москвы. Пилоты запросили экстренную посадку в связи с задымлением. При приземлении одно шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.
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