В воды Черного моря возле аннексированного Крыма упал российский истребитель Су-27.

Самолет пропал в 50 километрах от Феодосии. В этом районе был зафиксирован аварийный сигнал.

В поисковой операции привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также малый противолодочный корабль российского Черноморского флота.

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По предварительных данных пилот спасен из воды.

Ранее Факты ICTV писали, что самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в Анталье выполняя рейс из Москвы. Пилоты запросили экстренную посадку в связи с задымлением. При приземлении одно шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.