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Факти / Світ / Росія

Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море біля Криму

У води Чорного моря біля анексованого Криму впав російськи винищувач Су-27.

Літак пропав за 50 кілометрах від Феодосії. У цьому районі було зафіксовано аварійний сигнал.

До пошукової операції залучено літак Ан-26 і вертоліт Мі-8, а також малий протичовновий корабель російського Чорноморського флоту.

За попередніми данними, пілота врятували з води.

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