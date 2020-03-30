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Факти / Світ

Італія продовжує карантин до 12 квітня

Уряд Італії продовжує карантин на два тижні.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

– Не можна знижувати пильність і тішити себе ілюзіями, – сказав міністр.

Читайте: “Екстраординарне” одужання: 101-річний італієць вилікувався від коронавірусу

З початку пандемії в Італії 101 739 людей захворіли на коронавірус Covid-19. Померло 11 591 хворих.

Нагадаємо, Італія обігнала Китай і стала другою країною в світі за кількістю хворих коронавірусом. На першому місці перебувають США.

Джерело: Rai2

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