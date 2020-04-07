Дания через неделю начнет ослаблять карантин — премьер

С 15 апреля в Дании начнется постепенная и контролируемая отмена ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

— Мы объявляем о первом осторожном этапе открытия Дании. Это требует стабильных показателей и ответственного поведения, — сказала Фредериксен.

По ее словам, на следующей неделе вернутся к работе детские сады и начальные школы. Кроме этого, медленно восстановится проведение наиболее срочных медицинских операций, отложенных из-за коронавируса.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

В то же время, жители и дальше будут работать из дома, а кинотеатры, парикмахерские и основные торговые центры будут оставаться закрытыми до 10 мая. К этому же времени продлится запрет на сбор группами более чем 10 человек.

Напомним, с 6 апреля Украина усилила карантин. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в нашем материале.

Источник: Xinhua