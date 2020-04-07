Данія за тиждень почне послаблювати карантин – прем’єр

З 15 квітня у Данії почнеться поступове та контрольоване скасування обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію нового коронавірусу.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

– Ми оголошуємо про перший обережний етап відкриття Данії. Це вимагає стабільних показників та відповідальної поведінки, – сказала Фредеріксен.

За її словами, наступного тижня повернуться до роботи дитячі садочки та початкові школи. Окрім цього, повільно відновиться проведення найбільш термінових медичних операцій, відкладених через коронавірус.

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Водночас, жителі й надалі працюватимуть з дому, а кінотеатри, перукарні та основні торговельні центри залишатимуться закритими до 10 травня. До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб.

Нагадаємо, з 6 квітня Україна посилила карантин. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Xinhua