PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Человек, которому хочешь верить: Горбачева рассказала Дудю об отношении к Зеленскому

Известная российская актриса Ирина Горбачева стала новой гостьей в программе Юрия Дудя.

В интервью актриса рассказала почему поддерживала Владимира Зеленского во время его президентской кампании весной 2019 года.

Юрий Дудь отметил, что она написала очень чувственный пост в Instagram, когда Зеленский стал президентом Украины и спросил, почему она так поступила, если раньше считала, что артисты не должны идти в политику.

Горбачева дала интервью Дудю - ВИДЕО

— Он артист, который перестал быть артистом и стал президентом в тот момент. Так, в частности, говорят об артистах, которые хотели бы стать режиссерами, то есть, если ты стал лицом к сцене, то ты уже не можешь становиться лицом к зрителю, — метафорически отметила Горбачева.

Читайте: Дудь снял документальный фильм про ВИЧ в России

Ранее гостем в студии Юрия Дудя был актер электротеатра  и видеоблоггер Антон Лапенко.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка