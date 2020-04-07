Горбачева дала интервью Дудю - ВИДЕО

Известная российская актриса Ирина Горбачева стала новой гостьей в программе Юрия Дудя.

В интервью актриса рассказала почему поддерживала Владимира Зеленского во время его президентской кампании весной 2019 года.

Юрий Дудь отметил, что она написала очень чувственный пост в Instagram, когда Зеленский стал президентом Украины и спросил, почему она так поступила, если раньше считала, что артисты не должны идти в политику.

— Он артист, который перестал быть артистом и стал президентом в тот момент. Так, в частности, говорят об артистах, которые хотели бы стать режиссерами, то есть, если ты стал лицом к сцене, то ты уже не можешь становиться лицом к зрителю, — метафорически отметила Горбачева.

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Ранее гостем в студии Юрия Дудя был актер электротеатра и видеоблоггер Антон Лапенко.