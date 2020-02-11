Юрий Дудь выпустил документальный фильм ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят.

– Многие думали, что эта болезнь осталась в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это не так. В России живет более 1 млн людей с ВИЧ, — говорит Дудь в начале выпуска.

Далее он приводит другие статистические данные, объясняя причину, из-за которой снимался фильм.

– В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 тыс. человек, в среднем это 100 человек в день. По количеству новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — с некоторыми странами Африки, — отмечает журналист.

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Юрий Дудь отмечает, что задачей было сделать ликбез для “тех, кто не в теме” и ответить на важные вопросы о заболевании.

К слову, заразиться ВИЧ можно даже во время орального секса. Факты ICTV собрали 7 мифов о СПИДе для тех, кто хочет знать о болезни больше.