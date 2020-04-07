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Факти / Світ / Росія

Людина, якій хочеш вірити: Горбачова розповіла Дудю про ставлення до Зеленського

Відома російська акторка Ірина Горбачова стала новою гостею в програмі Юрія Дудя.

В інтерв’ю актриса розповіла чому підтримувала Володимира Зеленського під час його президентської кампанії на весні 2019 року.

Юрій Дудь зазначив, що вона написала дуже чуттєвий допис в Instagram, коли Зеленський став президентом України і запитав, чому вона так вчинила, якщо раніше вважала, що митці не повинні йти у політику.

Горбачова дала інтервю Дудю - ВІДЕО

– Він артист, який припинив бути артистом і став президентом у той момент. Так, зокрема, кажуть про артистів, які хотіли б стати режисерами, тобто, якщо ти став обличчям до сцени, то ти уже не можеш ставати обличчям до глядача, – метафорично зазначила Горбачова.

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Раніше гостем у студії Юрія Дудя був актор електротеатру Станіславський та відеоблогер Антон Лапенко.

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