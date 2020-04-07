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Факты / Мир

Германия готова ослабить карантин и даже открыть некоторые границы

В Германии планируют вместо карантина разработать систему управления на границах ЕС. Также говорится об открытии границы в рамках Шенгенской зоны.

Об этом говорится в документах одного из министерств Германии.

Однако, официального заявления об этом власть еще не опубликовала.

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Ранее пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель заявлял, люди могут готовиться к ослаблению мер, однако важно оставаться дома.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.

В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.

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