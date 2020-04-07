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Факти / Світ

Німеччина готова послабити карантин та відкрити деякі кордони

У Німеччині планують замість карантину розробити систему управління на кордонах ЄС. Також йдеться про відкриття кордону в рамках Шенгенської зони.

Про це йдеться в документах одного з міністерств Німеччини.

Однак, офіційної заяви про це влада ще не опублікувала.

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Раніше прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель заявляв, люди можуть готуватися до послаблення заходів, проте важливо залишатися вдома.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 7 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 347 676 осіб. З них одужали 277 331 особа, а 74 744 пацієнта померли.

В Україні за станом ранок 7 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 38 осіб і 28 – вже одужали.

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